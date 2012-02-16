Новая «валюта» Нижнего Тагила и другие предвыборные технологии

Битва за депутатские портфели в представительном органе власти Нижнего Тагила идет с переменным успехом противодействующих сторон.

Еще в самом начале кампании городская избирательная комиссия своим решением аннулировала регистрацию кандидата-самовыдвиженца в депутаты по округу №1, пока еще действующего местного народного избранника Владимира Обвинцева. Все собранные им подписи тагильчан в свою поддержку члены горизбиркома посчитали как недействительные. «Пострадавший» обратился с жалобой в суд.

А за минувшую неделю заметную активность в борьбе за соблюдение юридических норм избирательного права проявили «соколы Вольфовича». Им не удалось в законном порядке доказать в суде нелегитимность сразу всего зарегистрированного списка эсеров по единому избирательному округу, но несколько дней спустя юристы ЛДПР добились отмены регистрации двух первых кандидатов в списке КПРФ: секретаря горкома партии Алексея Кубасова и беспартийного Александра Петрова, замруководителя частной транспортной фирмы Нижнего Тагила. Оба лишенных кандидатских мандатов гражданина теперь оспаривают решение в областном суде. И пока неизвестно, чем закончатся попытки ЛДПР снять с выборов лидера тагильских «медведей» Александра Маслова.

Кстати, в избирательном округе №12, где баллотируется директор ГЛК «Гора Белая» А.Маслов, борьба за депутатский мандат, сообщают местные наблюдатели, сегодня самая острая. Сначала в округе неизвестные злоумышленники демонтировали несколько агитационных плакатов кандидата-самовыдвиженца, члена общественной палаты (ОП) Свердловской области Сергея Чеканова. Полицейские пообещали провести расследование, но пока конкретных результатов сыскной деятельности нет.

А вскоре те же, надо полагать, неизвестные сумели безнаказанно повсеместно распространить «валютные» купюры нового образца. Дензнаки сомнительного достоинства внешне очень походят на 100-долларовые аналоги американских рублей и даже хрустят как настоящие «баксы». Но вместо портретов государственных руководителей США на купюрах – портреты самого Чеканова и его брата Алексея, бывшего депутата заксобрания области. Фактов обращения граждан в пункты обмена валюты нет.

И буквально вчера в Тагилстроевском райсуде началось слушание дела по иску кандидата в депутаты от партии «Справедливая Россия» Светланы Алдушиной к временно беспартийному Сергею Чеканову. Последний, уточним, был когда-то делегатом первого съезда «ЕР», возглавлял партгруппу единороссов в гордуме, но после избрания в областную общественную палату приостановил свое членство в партии, как того требовал регламент ОП.

Госпожа Алдушина уверена в недостоверности подписей в поддержку Чеканова и требует в судебном порядке отменить регистрацию своего соперника. «Я не считаю ее своим соперником, - заявил действующий депутат. – Подчеркну, я решил выдвинуться по одномандатному округу не от партии и не по партийным спискам осознанно. Хотя и понимаю, в политике это рискованно, но так будет честно и перед самим собой и перед избирателями».

Вчера первое заседание по делу Чеканова закончилось без видимого результата: лица, чьи подписи подверглись сомнению, в суд пришли, а истица нет. Вдобавок ко всему, к концу дня в полиции раздался звонок о том, что в здании суда заложена бомба. Лжеминеры не обнаружены.

Как считают независимые эксперты, шансов на победу у С. Алдушиной немного, даже если С. Чеканов будет снят с предвыборного марафона, поэтому действия эсеровского выдвиженца можно расценивать… как помощь кандидату «ЕР» А. Маслову.

«Выборы в нижнетагильскую городскую думу становятся в буквальном смысле грязными. Горожане стали свидетелями «черного пиара и вандализма». Яркий пример тому – избирательный округ №7, где за депутатский мандат борются сразу четыре кандидата. Строитель Сергей Захаров - житель Пригородного района, Вадим Мошковцев – сотрудник частной автошколы (выдвиженец КПРФ), Андрей Ленда –работник УВЗ, прославившийся более как организатор пропутинских митингов. Но атакам подверглись только рекламные щиты начальника коксохимпроизводства НТМК Никиты Беркутова, действующего депутата гордумы», - считает политолог Сергей Мошкин. Как выяснилось, на этом оппоненты Беркутова не остановились. Вслед за испорченными планшетами по округу были разбросаны анонимные листовки оскорбительного содержания. Обращение кандидата-депутата в правоохранительные органы также пока без ответа.

Между тем, чтобы узнать, кто это сделал, надо просто попытаться ответить на вопрос «Кому это выгодно?», считает политолог. Ведь не Беркутов же сам на себя «чернуху» выбросил. Да и тот же Чеканов вряд ли бы стал тратить деньги на изготовление «семейных» купюр.

Впрочем, все это только версии и догадки. А между тем, до дня голосования осталось всего две недели. Какие еще «сюрпризы» появятся в ходе предвыборной борьбы, можно, действительно, только догадываться.