Валентина Исаева: «Я перестаю уважать приспособленцев в рядах «Единой России»

Я принимала решение о вступлении в партию не так просто. Меня убеждали вступить около двух лет. Все изменилось, когда в 2004 году я оказалась на съезде сторонников партии в Лужниках. Там я почувствовала, что у кого-то появилось чувство ответственности за Россию, и вступила в ряды «Единой России» рассказала Валентина Павловна.

Мэр отметила, что ее удивляет, что партия ни разу не пригласила ее на открытый разговор о результатах ее деятельности, открыто не высказывала критику в ее адрес.

Я не ради Шептия пришла в эту партию. Местные единоросы говорят мне: «Это пиар, это выборы. Мы Вас все равно уважаем». Я перестаю их уважать. Я привыкла менять жизнь, а не приспосабливаться. Не терплю приспособленцев. У меня активная общественная позиция, и я даже после окончания карьеры мэра буду оказывать помощь новой власти на общественных началах поделилась глава Нижнего Тагила.