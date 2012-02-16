ВЦИОМ составил коллективный портрет участника митинга оппозиции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил общий портрет участников оппозиционного митинга на Болотной площади, прошедшего 4 февраля 2012г. Создать его удалось благодаря опросу 800 митингующих.
По данным социологов, среди участников акции на Болотной площади преобладали прежде всего мужчины (71%), люди моложе 45 лет (71%), высокообразованные (56%), со средним (56%) или высоким материальным положением (27%).
18% опрошенных на митинге оказались офисными работниками, 12% - госслужащими, 11% - рабочими, 10% - работниками сферы информационных технологий. Кроме того, 9% участников - пенсионеры, 8% - студенты.
Большинство тех, кто вышел на оппозиционный митинг, являются активными пользователями Интернета (60% опрошенных пользуются Сетью ежедневно). Среди участников оппозиционного митинга преобладали сторонники либеральных и демократических ценностей: так, 23% отнесли себя к демократам, 18% - к либералам, 3% - к либерал-демократам. Меньше оказалось приверженцев коммунизма (7%), социал-демократии (4%), социализма (2%) и др.
Большинство участников шествия и митинга на Болотной площади 4 февраля 2012г. живут в Москве (81%). Специально приехали для участия в акции 19%опрошенных. Две трети участников мероприятия пришли на него с друзьями изнакомыми (69%), в то время как 23% опрошенных сообщили, что участвуют вакции в одиночку.
Главным источником информации о митинге стали новостные интернет-ресурсы(70%). Реже участники узнавали об акции от друзей, родственников (38%) ипо телевидению (35%). В социальных сетях информацию получили 22% опрошенных. Меньшую роль сыграли блоги (8%).
Ключевая причина, по которой участники митинга пришли на Болотную площадь, - несогласие с итогами парламентских выборов (23%). Меньше тех,кто вышел на акцию для того, чтобы выразить протест против власти (16%), премьер-министра РФ Владимира Путина (12%), лжи и беспредела (11%), поддержать оппозицию (11%).
Большинство тех, кто был на Болотной площади 4 февраля с.г., решение об участии в этой акции приняли сразу же, как только узнали о ней (46%). Еще 32% определились с решением в течение последней недели перед митингом, и только 5% собрались на него спонтанно, в день мероприятия.
Те, кто был на митинге на Болотной площади 4 февраля с.г., в большинствеприсутствовали там же 10 декабря 2011г. (58%) и на проспекте Сахарова 24 декабря 2011г. (72%).
Оценивая митинг, большинство его участников сообщают, что им все понравилось (63%). Лучшим выступлением респонденты назвали речь основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского (30%), на втором месте - журналист Леонид Парфенов (18%). Остальные выступления понравились не более чем 9%. Во ВЦИОМ утверждают, что антилидерами стали речи националиста Александра Белова (5%) и телеведущей Ксении Собчак (4%). Однако необходимо отметить, что К.Собчак на последнем митинге не выступала.
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