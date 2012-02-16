ВЦИОМ составил коллективный портрет участника митинга оппозиции

По данным социологов, среди участников акции на Болотной площади преобладали прежде всего мужчины (71%), люди моложе 45 лет (71%), высокообразованные (56%), со средним (56%) или высоким материальным положением (27%).

18% опрошенных на митинге оказались офисными работниками, 12% - госслужащими, 11% - рабочими, 10% - работниками сферы информационных технологий. Кроме того, 9% участников - пенсионеры, 8% - студенты.

Большинство тех, кто вышел на оппозиционный митинг, являются активными пользователями Интернета (60% опрошенных пользуются Сетью ежедневно). Среди участников оппозиционного митинга преобладали сторонники либеральных и демократических ценностей: так, 23% отнесли себя к демократам, 18% - к либералам, 3% - к либерал-демократам. Меньше оказалось приверженцев коммунизма (7%), социал-демократии (4%), социализма (2%) и др.

Большинство участников шествия и митинга на Болотной площади 4 февраля 2012г. живут в Москве (81%). Специально приехали для участия в акции 19%опрошенных. Две трети участников мероприятия пришли на него с друзьями изнакомыми (69%), в то время как 23% опрошенных сообщили, что участвуют вакции в одиночку.

Главным источником информации о митинге стали новостные интернет-ресурсы(70%). Реже участники узнавали об акции от друзей, родственников (38%) ипо телевидению (35%). В социальных сетях информацию получили 22% опрошенных. Меньшую роль сыграли блоги (8%).

Ключевая причина, по которой участники митинга пришли на Болотную площадь, - несогласие с итогами парламентских выборов (23%). Меньше тех,кто вышел на акцию для того, чтобы выразить протест против власти (16%), премьер-министра РФ Владимира Путина (12%), лжи и беспредела (11%), поддержать оппозицию (11%).

Большинство тех, кто был на Болотной площади 4 февраля с.г., решение об участии в этой акции приняли сразу же, как только узнали о ней (46%). Еще 32% определились с решением в течение последней недели перед митингом, и только 5% собрались на него спонтанно, в день мероприятия.

Те, кто был на митинге на Болотной площади 4 февраля с.г., в большинствеприсутствовали там же 10 декабря 2011г. (58%) и на проспекте Сахарова 24 декабря 2011г. (72%).