Депутаты Коммунистической партии потребовали проверить источники финансирования юбилея директора нижнетагильского предприятия Олега Сиенко

Как уже знают читатели TagilCity.ru, на юбилей, проведённый в одном из московских ТЦ, было приглашено 400 гостей. Среди них присутствовали и звёзды первой величины. Стоимость мероприятия приблизительно оценивается в 10 миллионов рублей.

В это самое время президент и депутаты Госдумы сократили себе зарплату на 10%, надеясь, что директоры крупных предприятий и корпораций последуют их примеру. Но, видимо, в Нижнем Тагиле считают, что дела и так идут достаточно неплохо, и в подобных мерах нет нужды. Возможно, это действительно так, тем более что УВЗ заявляет, что работы много и сокращений не планируется.