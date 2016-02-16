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Депутаты Коммунистической партии потребовали проверить источники финансирования юбилея директора нижнетагильского предприятия Олега Сиенко
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Коммунистической партии потребовали проверить источники финансирования юбилея директора нижнетагильского предприятия Олега Сиенко

16 февраля 2016, 18:00ПолитикаДенис Таратонов
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