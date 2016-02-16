Депутаты Коммунистической партии потребовали проверить источники финансирования юбилея директора нижнетагильского предприятия Олега Сиенко
Депутаты КПРФ очень живо отреагировали на новость о юбилее за 10 миллионов рублей, устроенном в честь 50-летия директора НПК «Уралвагонзавод» Олега Сиенко. Они призвали Генпрокуратуру и правительство провести проверку и выяснить, откуда взялись деньги на проведение юбилея. Кроме того, они считают необходимым проводить тщательный контроль за расходованием денежных средств предприятия.
Как уже знают читатели TagilCity.ru, на юбилей, проведённый в одном из московских ТЦ, было приглашено 400 гостей. Среди них присутствовали и звёзды первой величины. Стоимость мероприятия приблизительно оценивается в 10 миллионов рублей.
В это самое время президент и депутаты Госдумы сократили себе зарплату на 10%, надеясь, что директоры крупных предприятий и корпораций последуют их примеру. Но, видимо, в Нижнем Тагиле считают, что дела и так идут достаточно неплохо, и в подобных мерах нет нужды. Возможно, это действительно так, тем более что УВЗ заявляет, что работы много и сокращений не планируется.
Тем не менее, на УВЗ были упразднены некоторые «ненужные» должности, попав под оптимизацию. Четверть менеджеров высшего и среднего звена лишились своих рабочих мест. Под сокращение попали даже два заместителя Олега Сиенко.
Видимо, принятых мер оказалось достаточно, чтобы директор нижнетагильского предприятия смог себе позволить дорогой юбилей, а дочернее предприятие смогло выпустить эротический календарь.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru