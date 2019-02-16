ФСБ проводит обыски в ГБУ «Оператор электронного правительства» Свердловской области
ФСБ изымает документацию и проводит обыски в ГБУ «Оператор электронного правительства» Свердловской области.
Учреждение находится в ведении Департамента информационных технологий Свердловской области. Проверка связана с утечкой секретной информации.
Проверка, по предварительной информации, вызвана анонимным обращением в УФСБ, в котором сообщалось об утечки секретной информации правительства региона. Документы оказались в распоряжении людей, не имеющих доступа к работе с подобными сведениями.
Утечка информации началась осенью 2018 года, когда в ведомстве прошел ряд увольнений сотрудников из команды вице-губернатора Владимира Тунгусова, сообщает URA.RU. Предположительно, один из уволенных сотрудников мог сохранить доступ к секретным сведениям.
Факт обысков подтвердил нынешний вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов. Силовики, СК и полиция воздержались от комментариев касательно происходящего.