Жители Асбеста через суд лишают мандата депутата городской думы

21 житель Асбеста выразили недоверие депутату гордумы и обратились с иском в суд. Горожане просят лишить народную избранницу мандата. Основанием послужило сокрытие доходов. Так, Крылова не указала в декларации о доходах свою квартиру. Согласно закону о противодействии коррупции, это может служить основанием для лишения мандата.

Между тем, городская дума Асбеста, уведомленная о нарушении, не приняла никаких мер, что и заставило горожан пойти в суд.