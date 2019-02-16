Жители Асбеста через суд лишают мандата депутата городской думы
Жители Асбеста подали иск в суд с просьбой лишить мандата депутата гордумы Наталью Крылову.
21 житель Асбеста выразили недоверие депутату гордумы и обратились с иском в суд. Горожане просят лишить народную избранницу мандата. Основанием послужило сокрытие доходов. Так, Крылова не указала в декларации о доходах свою квартиру. Согласно закону о противодействии коррупции, это может служить основанием для лишения мандата.
Между тем, городская дума Асбеста, уведомленная о нарушении, не приняла никаких мер, что и заставило горожан пойти в суд.
Как сообщает представитель истцов, сейчас Крылова и ее сторонники срывают заседание городской думы, что может неблагоприятно сказаться на всех сферах городской жизни. Если до 25 марта не состоится заседание депутатов, то представительный орган власти будет распущен, а Асбест на 9 месяцев останется без городской думы, пишет ЕАН.