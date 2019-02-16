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Жители Асбеста через суд лишают мандата депутата городской думы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Judge 1587300 1920

Жители Асбеста через суд лишают мандата депутата городской думы

Сегодня, 09:53ПолитикаФото: pixabay.com
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