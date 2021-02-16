Городская дума Красноуфимска взбунтовалась против спикера из-за утраты доверия

Голосование депутатов, рассказала председатель комиссии по местному самоуправлению Людмила Тарасова, имеет отношение к позиции спикера, который без согласования с депутатами решает управленческие вопросы. По ее словам, в марте состоится переизбрание главы, а 15 февраля Владимир Бобров сослался на слова депутата заксобрания Альберта Абзалова и заявил, что было принято решение поддержать на эту должность Михаила Конева.