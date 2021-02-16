Городская дума Красноуфимска взбунтовалась против спикера из-за утраты доверия

Городская дума Красноуфимска взбунтовалась против спикера из-за утраты доверия

Сегодня, 21:09ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
В Красноуфимске городская дума отстранила от должности спикера Владимира Боброва из-за утраты доверия.

Соответствующее решение было принято на заседании 16 февраля, сообщает Ура.ру со ссылкой на аппарат представительного органа. Однако там не пояснили, какие мотивы повлияли на принятие решения.

У нас численный состав думы — 20 депутатов, избрано 19, на заседании присутствовали 14. Все они проголосовали за отставку председателя в связи с утратой доверия,отметили в думе.

Голосование депутатов, рассказала председатель комиссии по местному самоуправлению Людмила Тарасова, имеет отношение к позиции спикера, который без согласования с депутатами решает управленческие вопросы. По ее словам, в марте состоится переизбрание главы, а 15 февраля Владимир Бобров сослался на слова депутата заксобрания Альберта Абзалова и заявил, что было принято решение поддержать на эту должность Михаила Конева.

Этот кандидат уже участвовал в прошлых выборах, зарекомендовал себя достаточно скандально,подчеркнула Людмила Тарасова.

На данный момент врио спикера Красноуфимской думы назначен не был.

Напомним, 12 февраля стало известно, что в Екатеринбурге завершилось формирование состава Общественной палаты.

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