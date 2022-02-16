Хуже свиней: свердловский депутат выступит за отставку мэра Артемовского

15 февраля в социальных сетях местный житель Артемовского городского округа пожаловался на плохую уборку снега. В комментариях под постом депутат гордумы Максим Демашин обвинил в бездействии администрацию Артемовского под руководством главы Константина Трофимова.
Мэрия не содержит большинство дворов на балансе. Непонятно, как нам тут вообще жить. Подобная ситуация во многих районах. Я буду выступать за отставку администрации в лице К. М. Трофимова. Мне надоело, что люди у нас живут хуже свиней, написал депутат.
Также Максим Демашин сравнил главу Константина Трофимова и председателя думы округа Владимира Арсенова с «гидрой», которую нужно заставлять работать. Парламентарий отметил, что зарплата чиновников более 5 млн в год.
Призываю вас, артёмовцы, пишете свои отзывы про этот тандем Арсёнов — Трофимов. Вы на нас все свесили, на депутатов-бесплатников. Развяжите нам руки, дайте полномочия жалобами. Мы отрубим головы этой «гидре» Вовка плюс Костик, высказался народный избранник.
Депутат грубо высказался и о действии муниципальной управляющей компании «Наш дом», отвечающую за чистку дворов от снега. А директора организации Ярослава Николаева Демашин назвал именем киевского князя:
Жалуются на УК «Наш дом» так же, что не чистят дворы на пару лопат даже. Опять муниципальная контора, опять шайка -лейка Трофимова. Возглавляет УК проигравший выборы какой-то там Ярослав, стало быть Мудрый, из компании Шабанов и остальные муниципальные прислужники. Мудрый деньги собирает, а даже подходы к подъездам не чистит. Вы не забывайте, что часть придомовой территории обслуживают УК. Содержание жилья есть строка. Строка есть, деньги идут в УК «Наш дом». Куда они потом? Деньги эти бюджетные. Правильно, на зарплату чиновникам. Это тонкий расчёт, а не оплошность. Вы есть для них дойная корова с огромными пенсиями.
Спасение народа, со слов Максима Демашина, кроется в самом депутате. Народный избранник призвал жителей Артемовского городского округа писать обращения к нему, заверив, что для разрешения проблемы сможет «дойти до Москвы».
Вы будете жить, как быдло и свиньи, пока не будете слушать меня — человека из народа и от народа. Я ваш спаситель в Артёмовском, а не они. Запомните это. Но вы мне на даете полномочия. Пишите мне жалобы и тогда я могу дойти хоть до Москвы, если ситуация серьезная. Некоторые «шакалы» пользуются тем, что сейчас ограничения и митинги не провести. Хорошо, много других вариантов, как заставить «гидру» работать. На две головы они сжирают больше пяти миллионов, а вы в снегу зато по пояс. Почему молчите и нет ни одного обращения? Жду. Вы подняли тему — я отреагировал. Жду обращения, написал он под постом об уборке снега.
Однако подписчики паблика усомнились в благих намерениях депутата. Они отметили, что «слуге народа» следует обратить внимание на проблемы округа, а не писать гневные комментарии в соцсетях. Депутат же ответил, что является вольным человеком, работающим бесплатно.
Вы зачем постоянно оскорбляете людей? Вы или очень успешны, или больны. Может, вам следует обратить внимание на свой округ, а не лить грязь на других людей? Есть такая закономерность: все плохие, а вы хороший. Все тунеядцы и жулики, а вы честный и достойный депутат… Только это всё слова, подкрепите их успешной деятельностью на благо людей, которые доверились вам, написала Максиму Демашину жительница округа Ксения.
Напомним, депутат думы Артемовского городского округа прославился на всю Россию после того, как обозвал школьника с длинными волосами слизняком, а мать ребенка народный избранник назвал «конченой дурой».