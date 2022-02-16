Хуже свиней: свердловский депутат выступит за отставку мэра Артемовского

Свердловский депутат высказался за отставку мэра Артемовского

Депутат из Артемовского Максим Демашин заявил, что жители округа станут «жить как быдло и стадо», пока не будут слушать его. Местную власть он назвал «шайкой-лейкой» главы города Константина Трофимова и «гидрой», которой следует рубить голову. Сам народный избранник, по его мнению, — спасение для народа.

15 февраля в социальных сетях местный житель Артемовского городского округа пожаловался на плохую уборку снега. В комментариях под постом депутат гордумы Максим Демашин обвинил в бездействии администрацию Артемовского под руководством главы Константина Трофимова. Мэрия не содержит большинство дворов на балансе. Непонятно, как нам тут вообще жить. Подобная ситуация во многих районах. Я буду выступать за отставку администрации в лице К. М. Трофимова. Мне надоело, что люди у нас живут хуже свиней, написал депутат. Также Максим Демашин сравнил главу Константина Трофимова и председателя думы округа Владимира Арсенова с «гидрой», которую нужно заставлять работать. Парламентарий отметил, что зарплата чиновников более 5 млн в год. Призываю вас, артёмовцы, пишете свои отзывы про этот тандем Арсёнов — Трофимов. Вы на нас все свесили, на депутатов-бесплатников. Развяжите нам руки, дайте полномочия жалобами. Мы отрубим головы этой «гидре» Вовка плюс Костик, высказался народный избранник. Депутат грубо высказался и о действии муниципальной управляющей компании «Наш дом», отвечающую за чистку дворов от снега. А директора организации Ярослава Николаева Демашин назвал именем киевского князя: Жалуются на УК «Наш дом» так же, что не чистят дворы на пару лопат даже. Опять муниципальная контора, опять шайка -лейка Трофимова. Возглавляет УК проигравший выборы какой-то там Ярослав, стало быть Мудрый, из компании Шабанов и остальные муниципальные прислужники. Мудрый деньги собирает, а даже подходы к подъездам не чистит. Вы не забывайте, что часть придомовой территории обслуживают УК. Содержание жилья есть строка. Строка есть, деньги идут в УК «Наш дом». Куда они потом? Деньги эти бюджетные. Правильно, на зарплату чиновникам. Это тонкий расчёт, а не оплошность. Вы есть для них дойная корова с огромными пенсиями. Глава Артемовского ГО Константин Трофмов Фото: официальный сайт Артемовского ГО Спасение народа, со слов Максима Демашина, кроется в самом депутате. Народный избранник призвал жителей Артемовского городского округа писать обращения к нему, заверив, что для разрешения проблемы сможет «дойти до Москвы». Вы будете жить, как быдло и свиньи, пока не будете слушать меня — человека из народа и от народа. Я ваш спаситель в Артёмовском, а не они. Запомните это. Но вы мне на даете полномочия. Пишите мне жалобы и тогда я могу дойти хоть до Москвы, если ситуация серьезная. Некоторые «шакалы» пользуются тем, что сейчас ограничения и митинги не провести. Хорошо, много других вариантов, как заставить «гидру» работать. На две головы они сжирают больше пяти миллионов, а вы в снегу зато по пояс. Почему молчите и нет ни одного обращения? Жду. Вы подняли тему — я отреагировал. Жду обращения, написал он под постом об уборке снега. Однако подписчики паблика усомнились в благих намерениях депутата. Они отметили, что «слуге народа» следует обратить внимание на проблемы округа, а не писать гневные комментарии в соцсетях. Депутат же ответил, что является вольным человеком, работающим бесплатно. Вы зачем постоянно оскорбляете людей? Вы или очень успешны, или больны. Может, вам следует обратить внимание на свой округ, а не лить грязь на других людей? Есть такая закономерность: все плохие, а вы хороший. Все тунеядцы и жулики, а вы честный и достойный депутат… Только это всё слова, подкрепите их успешной деятельностью на благо людей, которые доверились вам, написала Максиму Демашину жительница округа Ксения. Фото: фото со страницы Максима Демашина во ВКонтакте Напомним, депутат думы Артемовского городского округа прославился на всю Россию после того, как обозвал школьника с длинными волосами слизняком, а мать ребенка народный избранник назвал «конченой дурой».

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