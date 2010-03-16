На первом заседании обновленной думы Свердловской области будет избран новый председатель и его замы
16 марта 2010, 16:16ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кроме того, парламентарии утвердят состав комиссий и назначат их руководителей.
Новый председатель в Думе появится в срок от недели до десяти дней – рассказал Накануне.ру глава областного отделения Единой России Виктор Шептий. Кроме того, одни из первых вопросов, которые рассмотрят депутаты, станет личность представителя Думы в Совфеде и возможное реформирование областного заксобрания, сообщает Накануне.ру.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей