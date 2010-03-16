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На первом заседании обновленной думы Свердловской области будет избран новый председатель и его замы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На первом заседании обновленной думы Свердловской области будет избран новый председатель и его замы

16 марта 2010, 16:16ПолитикаArtem
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