На первом заседании обновленной думы Свердловской области будет избран новый председатель и его замы

Новый председатель в Думе появится в срок от недели до десяти дней – рассказал Накануне.ру глава областного отделения Единой России Виктор Шептий. Кроме того, одни из первых вопросов, которые рассмотрят депутаты, станет личность представителя Думы в Совфеде и возможное реформирование областного заксобрания, сообщает Накануне.ру.