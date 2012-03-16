Лидеры движения «За честные выборы» отказались сотрудничать с властями

Накануне Пресненский мировой суд приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к 10 суткам ареста за неповиновение полиции после митинга «За честные выборы», который прошел 10 марта на Новом Арбате в Москве. После оглашения приговора оппозиционер объявил сухую голодовку. Кроме того, мировой судья Ольга Боровкова (она успела сменить фамилию на Затомскую) оштрафовала А.Навального на 1 тыс. руб. за нарушение правил проведения митинга, состоявшегося на Пушкинской площади 5 марта, сразу после объявления предварительных итогов выборов президента РФ.

А.Навальный уже заявил, что собирается обжаловать решение суда и привлечь к ответственности полицейских, которые, как уверяет юрист, дали против него ложные показания. По его словам, итоги вчерашних судебных заседаний «и общее отношение властей к протесту» заставили оппозицию по-другому организовывать свои акции.

Фактически оргкомитет прошлых митингов закончил свою работу, осталась группа единомышленников, а потому он уже и не нужен. Режим, когда все ходят на согласованные с мэрией площади, больше нам не подходит. Я больше не вижу никакого смысла в переговорах с мэрией заявил А.Навальный.

Источник в распавшемся ныне оргкомитете митингов «За честные выборы» рассказал газете, что «предварительно тактика массовых майских протестов уже известна». В апреле оппозиция через социальные сети и СМИ планирует «разъяснять людям маршруты марша, тактику действий и говорить о возможных последствиях со стороны властей».

Мы не хотим погромов, мы хотим вывести миллион человек на улицу, но не для того, чтобы хулиганить, мы даже сами будем пресекать это. В мэрию мы просто подадим заявку в порядке уведомления, но ходить на переговоры не станем заявил собеседник издания.

В мэрии Москвы заявления оппозиции об отказе согласовывать акции протеста пока не прокомментировали. Столичная полиция говорит, что готова к майскому несанкционированному шествию. «Если мероприятие согласовано, мы обеспечим порядок, а если нет, то будем жестко пресекать его в строгом соответствии с законом. Кроме того, сомневаемся, что акция соберет миллион человек», - отметили в МВД.

Митинг «За честные выборы», состоявшийся 10 марта в Москве, собрал около 25 тыс. граждан, недовольных итогами выборов президента РФ. Несмотря на сообщения наблюдателей о массовых нарушениях в ходе прошедшего 4 марта голосования, эта акция протеста стала, пожалуй, самой малочисленной демонстрацией оппозиции с декабря 2011г. Что касается «Марша миллиона», то он пройдет на следующий день после инаугурации президента России, которым вновь был избран Владимир Путин.

Отметим, что у лидеров оппозиции действительно есть право не согласовывать митинги с кем бы то ни было. Право на свободу собраний гарантировано россиянам 31-й статьей Конституции РФ. «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование», - гласит статья. Тем не менее власти большинства российских городов, как правило, разрешают полиции задерживать участников несанкционированных митингов, обвиняя демонстрантов в нарушении общественного порядка.