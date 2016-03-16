Мэр Нижнего Тагила поздравил с юбилеем Евгения Куйвашева, а активисты партии «Патриоты России» пожелали ему вернуться в Тюмень (ФОТО)

Как поется в известной детской песне: «к сожалению, день рождения только раз в году». Поэтому «Патриоты России», которые требуют отставки свердловского губернатора, на один день отошли от привычных политических лозунгов, чтобы «от всей души» поздравить главу региона. Активисты решили напомнить, что юбилей принято справлять в кругу любящих людей.

Так, сегодня в 10 часов утра у резиденции Евгения Куйвашева появился указательный знак «Женя, домой!». Он напоминает, в какой стороне находится Тюмень – родной город губернатора. Помимо направления, активисты заботливо указали километраж, который Куйвашеву предстоит преодолеть, чтобы встретить день рождения с любящими его людьми.

Ведь, по словам лидера Свердловского отделения партии «Патриоты России» Сергея Ярунина, за четыре года работы на посту губернатора, Евгению Владимировичу так и не удалось изыскать любви свердловчан.

В социальных сетях свердловчане активно обсуждают подарок политической партии. Все интернет-мемы и фотожабы пользователи отмечают хэштегом #окуенныйюбилей:

Кстати, одним из самых первых губернатора поздравил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Он написал поздравительную открытку, в которой пожелал Куйвашеву крепкого здоровья, успешной реализации предстоящих проектов по развитию региона и настойчивости в решении важных задач.