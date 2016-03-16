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Мэр Нижнего Тагила поздравил с юбилеем Евгения Куйвашева, а активисты партии «Патриоты России» пожелали ему вернуться в Тюмень (ФОТО)
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Мэр Нижнего Тагила поздравил с юбилеем Евгения Куйвашева, а активисты партии «Патриоты России» пожелали ему вернуться в Тюмень (ФОТО)

16 марта 2016, 16:55ПолитикаТимофей Данилов
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