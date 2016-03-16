Спикер думы Нижнего Тагила участвует в предварительных выборах кандидатов в Госдуму

В Свердловском отделении партии журналисту TagilCity.ru подтвердили полученную информацию, Александр Маслов действительно подал документы на участие в праймериз:

У нас сейчас регистрируются участники предварительного голосования, по итогам которого будут определены кандидаты от «Единой России» в Госдуму. Александр Маслов у нас действительно зарегистрирован как участник предварительного голосования. Регистрация участников идёт с 15 февраля. На данный момент кандидатов 11 человек рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

Свою кандидатуру Александр Маслов выставил, чтобы поддержать товарищей по партии. В нижнетагильском исполкоме «ЕР» комментировать происходящее отказались.

С начала года не утихают слухи об отставке Александра Маслова, поэтому не ясно, будет ли он возглавлять нижнетагильское отделение «ЕР» в ближайшем будущем. СМИ утверждают, что его заявление об отставке так и не было рассмотрено.