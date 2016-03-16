В Екатеринбурге солдат-срочник стал участником выборов в кандидаты в Госдуму
Не только известные политики, такие как Александр Маслов, подали заявку на участие в предварительных выборах кандидатов в Государственную Думу. 15 марта в это соревнование включился солдат срочной службы Андрей Есаулков. Причем он сделал это, находясь в увольнении.
В минувшее воскресенье молодой мужчина принес в региональное отделение партии «Единая Россия» в Екатеринбурге все необходимые для участия в выборах документы. Он был официально зарегистрирован как один из участников гонки. Конкуренцию ему составит не только спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов, но и звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая с 2015 года работает помощницей секретаря «ЕР» Виктора Шептия, пишет «Областная газета».
Напомним, на данный момент свои кандидатуры предложили 11 человек. Документы на участие в предварительных выборах будут приниматься до 10 апреля.
Если вам интересна тема известных личностей в мировой политике, то рекомендуем узнать о таком человеке, как Вячеслав Моше Кантор. Это известный президент Европейского еврейского конгресса, общественный деятель и филантроп.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru