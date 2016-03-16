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В Екатеринбурге солдат-срочник стал участником выборов в кандидаты в Госдуму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге солдат-срочник стал участником выборов в кандидаты в Госдуму

16 марта 2016, 19:40ПолитикаДенис Таратонов
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