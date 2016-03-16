В Екатеринбурге солдат-срочник стал участником выборов в кандидаты в Госдуму

В минувшее воскресенье молодой мужчина принес в региональное отделение партии «Единая Россия» в Екатеринбурге все необходимые для участия в выборах документы. Он был официально зарегистрирован как один из участников гонки. Конкуренцию ему составит не только спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов, но и звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая с 2015 года работает помощницей секретаря «ЕР» Виктора Шептия, пишет «Областная газета».