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Новый директор Фонда капремонта назначен в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый директор Фонда капремонта назначен в Свердловской области

16 марта 2017, 09:00Политика
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