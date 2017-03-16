Новый директор Фонда капремонта назначен в Свердловской области
16 марта 2017, 09:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области накануне назначен директор Фонда капремонта. Им стал 47-летний бывший глава Сухого Лога. Заступает на новую должность Станислав Суханов уже 20 марта.
Сюжеты: Екатеринбург
В министерстве энергетики и ЖКХ уверены, что Суханов станет серьезным руководителем благодаря своему профессионализму и настойчивости. Более того, он не понаслышке знает о проблемах ЖКХ в области.
В скором времени новый директор Фонда капремонта встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, пишет E1.ru.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей