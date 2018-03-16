Движение «Голос» готовит информационную атаку на выборы президента России

Руководитель движения «Голос» Лилия Шибанова рассказала журналистам о том, что уже 19 марта в интернете появятся сведения о выявленных нарушениях на президентских выборах.



По утверждению Шибановой, движение готовит «паспорта регионов» со статистикой по голосованию и данными о якобы массовых нарушениях закона «О выборах Президента Российской Федерации».



Ряд политологов называет подобные заявления информационной атакой. По информации «Regnum», сведения о нарушениях заранее подготовлены представителями движения и будут использованы для того, чтобы очернить выборы.



Ранее Общественная палата России назвала 70% выявленных движением «Голос» нарушений ложными. За несколько дней до этого представители «Голоса» обвинили российских волонтёров в продажности.