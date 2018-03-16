Сергей Носов: слухи об уходе с поста мэра — попытка повлиять на настроения тагильчан

Носов отметил, что слухи o том, что после выборов президента России он займет должность губернатора Челябинской области, появились только 12 марта.

Откуда это появилось — можно только догадываться, но это провокация отметил Сергей Носов.

Слухи про уход главы города, по мнению Сергея Носова, запущены с одной целью — взбудоражить тагильчан и повлиять на их мнение накануне предстоящих выборов.

Все эти публикации и слухи на этой неделе преследуют только одну цель, на мой взгляд — отвлечь тагильчан и сдержать Нижний Тагил. Сдержать Нижний Тагил не удастся! По этому поводу я неоднократно высказывался — место в строю определяет президент, a президента избирает народ. Поэтому считаю тему исчерпанной и дальнейшие провокации неуместны резюмировал Сергей Носов.