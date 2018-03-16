Сергей Носов: слухи об уходе с поста мэра — попытка повлиять на настроения тагильчан

Сергей Носов еще раз подчеркнул, что информация o его уходе после выборов на должность губернатора Челябинской области является ложной.

Носов отметил, что слухи o том, что после выборов президента России он займет должность губернатора Челябинской области, появились только 12 марта.

Откуда это появилось — можно только догадываться, но это провокация, -- отметил Сергей Носов.

Слухи про уход главы города, по мнению Сергея Носова, запущены с одной целью — взбудоражить тагильчан и повлиять на их мнение накануне предстоящих выборов.



