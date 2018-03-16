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Новости Нижнего Тагила

Свердловские наблюдатели получат «безлимитное» число машин для выезда на участки

16 марта 2018, 20:10Добавить новость
Екатеринбург,проверка,Свердловская область,выборы,трансляция,избирательные участки,наблюдатели
Общественные наблюдатели 18 марта получат «безлимитное» число автомобилей, на которых смогут выезжать на избирательные участки Свердловской области.

Наблюдателям, которые будут работать в день выборов в Екатеринбурге, обещали предоставить автомобили для оперативного выезда на участки области. Число автомобилей, как уточнила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, будет «безлимитным».

В здании, где будут располагаться наблюдатели, уже появились медиаэкраны. 18 марта на них будут выводиться трансляции голосования, сейчас специалисты центра проверяют безопасность участков в регионе. Аналогичные центры общественного наблюдения будут созданы в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском.

 

Напомним, в Нижнем Тагиле трансляцию с избирательных участков будут вести 130 онлайн-камер. При поступлении сигнала с участка все желающие наблюдатели смогут выезжать по нужному адресу, пишет интернет-газета Znak.

 

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