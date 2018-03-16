Свердловские наблюдатели получат «безлимитное» число машин для выезда на участки
Общественные наблюдатели 18 марта получат «безлимитное» число автомобилей, на которых смогут выезжать на избирательные участки Свердловской области.
Наблюдателям, которые будут работать в день выборов в Екатеринбурге, обещали предоставить автомобили для оперативного выезда на участки области. Число автомобилей, как уточнила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, будет «безлимитным».
В здании, где будут располагаться наблюдатели, уже появились медиаэкраны. 18 марта на них будут выводиться трансляции голосования, сейчас специалисты центра проверяют безопасность участков в регионе. Аналогичные центры общественного наблюдения будут созданы в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском.
Напомним, в Нижнем Тагиле трансляцию с избирательных участков будут вести 130 онлайн-камер. При поступлении сигнала с участка все желающие наблюдатели смогут выезжать по нужному адресу, пишет интернет-газета Znak.
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