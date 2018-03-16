Свердловские наблюдатели получат «безлимитное» число машин для выезда на участки

Наблюдателям, которые будут работать в день выборов в Екатеринбурге, обещали предоставить автомобили для оперативного выезда на участки области. Число автомобилей, как уточнила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, будет «безлимитным».

В здании, где будут располагаться наблюдатели, уже появились медиаэкраны. 18 марта на них будут выводиться трансляции голосования, сейчас специалисты центра проверяют безопасность участков в регионе. Аналогичные центры общественного наблюдения будут созданы в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Напомним, в Нижнем Тагиле трансляцию с избирательных участков будут вести 130 онлайн-камер. При поступлении сигнала с участка все желающие наблюдатели смогут выезжать по нужному адресу, пишет интернет-газета Znak.