Итоги недели: архитектура осталась без начальника, «Тагил-пресс» ждёт ухода Лошкина

Тагильское управление архитектуры лишилось начальника. После года работы Вадим Шуванов написал заявление на увольнение. Сам он говорит, что причины — личного характера, однако стоит отметить, что за неделю до этого экс-чиновник подвергся резкой критике руководства.

«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения

И ещё про одно увольнение, пока ещё не состоявшееся. Руководитель МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», в которую входит печатное издание и сайт «Тагильский рабочий», Сергей Лошкин объявил об уходе. По его словам, он покинет должность до конца месяца.

Директор МАУ «Тагил-пресс» Сергей Лошкин в марте покидает свой пост

Проект по реабилитации Черноисточинского водохранилища получил положительное заключение государственной экспертизы. Как сообщил начальник отдела экологии и природопользования Нижнего Тагила Алексей Сергеев на заседании гордумы Нижнего Тагила, Служба заказчика городского хозяйства в скором времени заключит контракт с компанией «Астра-групп» на ремонт стенок подводящего канала донного водоспуска ГТС Черноисточинского водохранилища.

Проект реабилитации Черноисточинского пруда прошёл госэкспертизу

Почитайте наш удачный неудачный репортаж о том, как наша журналистка сходила на женский турнир по спортивному ориентированию, чтобы найти героиню для текста на 8 марта, и… не сориентировалась.

«Ориентируйся на 8 марта». Праздничный «женский» репортаж, который не получился

11 марта внешний управляющий МУП «НТТС» объявила открытый аукцион по продаже имущества предприятия. Всего на торгах представлено девять объектов на общую сумму всего 1,8 миллиона рублей.

Банкротящийся МУП «НТТС» пытается через суд взыскать долги с управляющих компаний

Победитель конкурса по контролю за строительством моста через Тагильский пруд «Спецтехнологиясервис» намерен подать в суд на мэрию из-за отказа заключать договор. В то же время руководитель СЗГХ Борис Моров рассказал, что подрядчик сам не предоставил банковские гарантии. Мэрия направила запрос в надзорные органы с просьбой провести проверку по вышеизложенным фактам.