Конситуционный суд РФ признал законными поправки к Конституции

В заключении говорится, что порядок вступления в силу Закона о поправке соответствует Конституции РФ. Кроме того, сказано, что не вступившие в силу положения соответствуют главам 1, 2 и 9 Основного закона.

Заключение является окончательным, а это значит, что его нельзя обжаловать и оно вступает в силу немедленно после официальной публикации. Кроме того, оно не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, а также отправляется незамедлительно президенту РФ.