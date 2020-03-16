Конситуционный суд РФ признал законными поправки к Конституции
Сегодня, 19:21ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Конституционный суд РФ признал поправки к Конституции РФ соответствующими Основному закону. Заключение было опубликовано на сайте Конституционного суда в понедельник.
В заключении говорится, что порядок вступления в силу Закона о поправке соответствует Конституции РФ. Кроме того, сказано, что не вступившие в силу положения соответствуют главам 1, 2 и 9 Основного закона.
Заключение является окончательным, а это значит, что его нельзя обжаловать и оно вступает в силу немедленно после официальной публикации. Кроме того, оно не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, а также отправляется незамедлительно президенту РФ.
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