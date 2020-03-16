Зампредседателя комитета по управлению имуществом ГГО лишили прав за пьяное вождение

Инцидент случился в январе. Как значится в постановлении суда, водитель отказалась от медицинского освидетельствования. В документах зафиксировано, что среди признаков опьянения были запах алкоголя изо рта, нарушение речи. Позже Крупина полностью признала вину, что суд счел смягчающим обстоятельством.

Отягчающим обстоятельством, по мнению суда, стало то, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, совершила однородное правонарушение повторно.

Ксения Крупина работает заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Горноуральского городского округа. Руководитель женщины — Андрей Фадеев — в беседе с TagilCity.ru сообщил, что до этого момента не знал об ее правонарушении.

У меня претензий к этому специалисту абсолютно никаких нет в профессиональном плане. Как профессиональная деятельность ее пересекается с этим? Она дебош устроила?.. Ну отказалась [от медосвидетельствования], это ее право,сказал Андрей Фадеев.

Об увольнении чиновницы или ином наказании Андрей Фадеев говорить не стал, однако планирует изучить обстоятельства произошедшего.