Еще одна «бережливая» поликлиника для детей появилась в Нижнем Тагиле

На первом этаже при входе в поликлинику Детской городской больницы посетителей встречают указатели. Для удобства на них указаны этаж и номер кабинета. Навигация размещена и на втором этаже, чтобы облегчить перемещение пациентов по зданию.
В коридорах поликлиники все оборудовано для комфорта юных пациентов и их родителей — есть специальная ширма для кормления грудью, пеленальные столики, мягкие скамейки.
Регистратура теперь работает в открытом формате, то есть были убраны перегородки. На прием к врачу можно записаться в регистратуре или дистанционно через терминал.
Потоки здоровых детей и с заболеваниями были разделены — в это принцип бережливости. Кабинет неотложной медицинской помощи имеет два входа. Через общий вход в больницу заходят здоровые дети, а при наличии заболевания пациенты могут пройти через специальный и попасть сразу в кабинет неотложной помощи.
Все работы завершены в срок, сегодня у нас торжественное открытие, поликлиника работает в новом режиме. Во время ремонтных работ мы подстраивались под посетителей, поликлиника продолжала работать. Это единственная поликлиника в Тагилстроевском районе, на участок прикреплено 7,5 тысячи детей из семи географических участков,рассказывают в поликлинике.
Также в учреждении появился кабинет здорового ребенка, в нем юным пациентам будут выдаваться справки после отпусков, выписки анализов, санитарно-курортные карты и ряд других документов. По словам специалистов, это разгрузит участковых врачей от бумажной работы и позволит уделять больше времени самому осмотру пациентов.
Главный специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Свердловской области Елена Савельева рассказала, что в поликлинике появился кабинет забора крови, который ранее находился в соседнем здании до ремонтных работ.
В данной поликлинике реализованы такие блоки, как открытая регистратура, кабинет неотложной помощи, тем самым разграничиваются потоки пациентов с острыми заболеваниями и здоровых. Также в поликлинике появился кабинет забора крови, что уменьшает время нахождения пациента в поликлинике. Люди приходят строго по времени на которое записаны,сообщила Елена Савельева.
В частности, усовершенствованы условия труда для врача офтальмолога местной больницы. В кабинете специалиста был произведен ремонт для более комфортных условий приема пациентов. Также в поликлинике появилось новое оборудование в кабинете отоларинголога. Его заменили на более современные снаряжения.
Заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга Булдакова поделилась мнением о результате выполненных работ с редакцией TagilCity.ru.
Все предусмотрено, все как положено, поликлиника знаменательна тем, что она располагается в старом приспособленном здании, ее площади оставляют желать лучшего, но все продуманно. Все настолько удобно и комфортно сделано, что в данной поликлинике хочется работать и хочется посещать ее. Нам нужны специалисты,заявила Ольга Булдакова.
Глава Нижнего Тагила рассказал, что проблема с нехваткой специалистов медицинского направления уже взята в работу. По словам мэра Владислава Пинаева, в школах города будут открыты медицинские классы, которые перестали существовать с 2009 года.
Будет заключено соглашение с медицинским университетом. Михаил Флягин приезжал, сейчас заключаем соглашение и будем возобновлять работу медицинских классов. Чтобы дети могли изначально выбрать этот путь. Дети должны посмотреть на это глазами будущих врачей, а не пациентов. Начнем с одной школы в каждом районе города. Идея — минимум две школы по медицинскому направлению в каждом районе. Думаю, запустим уже в следующем году. В Ленинском районе уже утвердили школу № 64, там появится химико-биологический класс. По двум другим районам города ведутся работы,делится мэр.
По словам заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова, поликлиника стала третьей по счету в Нижнем Тагиле, работающей в «бережливой» модели, еще две расположены в таких районах города, как Вагонка и ГГМ. Также Суров рассказал, что планируется улучшить работу поликлиник по улице Черных и Карла Маркса, которые также относятся к Детской городской больнице.
Ремонтные работы проходили в два этапа: сначала первый этаж, затем второй. При этом само учреждение работало в штатном режиме. Никаких сложностей в обслуживании пациентов не возникло. Стоимость ремонтных работ составила 2,5 миллиона рублей. Оборудование и мебель для комфортных условий труда обошлись поликлинике в один миллион рублей, рассказала заместитель главного врача по административной части Юлия Зудова.