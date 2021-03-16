Еще одна «бережливая» поликлиника для детей появилась в Нижнем Тагиле

Будет заключено соглашение с медицинским университетом. Михаил Флягин приезжал, сейчас заключаем соглашение и будем возобновлять работу медицинских классов. Чтобы дети могли изначально выбрать этот путь. Дети должны посмотреть на это глазами будущих врачей, а не пациентов. Начнем с одной школы в каждом районе города. Идея — минимум две школы по медицинскому направлению в каждом районе. Думаю, запустим уже в следующем году. В Ленинском районе уже утвердили школу № 64, там появится химико-биологический класс. По двум другим районам города ведутся работы,делится мэр.