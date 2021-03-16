Исполнился год с момента появления COVID-19 в Свердловской области

Исполнился год с момента появления COVID-19 в Свердловской области

Сегодня, 13:02ПолитикаФото: pixabay.com
Первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 16 марта 2020 года в Екатеринбурге.

В СМИ информация поступила спустя день, но именно 16 число считается датой начала эпидемии в Свердловской области.

Заболевшая екатеринбуженка отдыхала в Италии. После этого Глава области в профиле сети Instagram выкладывал информацию в основном о ограничениях и отвечал на вопросы граждан, сообщает Е1.

Еще пятеро заболевших инфекцией covid обнаружено 17 марта 2020 года в Екатеринбурге. В этот момент студенты были отправлены на дистанционное обучение, закрыт Ельцин-Центр и часть театров города.

18 марта Евгением Куйвашевым введен режим повышенной готовности в Свердловской области, запрет на массовые мероприятия, обязательные карантинные меры для туристов, открывается удаленный доступ для многих работников. Позже вводятся штрафы и дополнительные ограничительные меры.

Напомним, прошлый год изменил жизнь каждого из нас. Пандемия коронавируса заставила по-иному взглянуть на происходящее, на ценность человеческой жизни, на значимость труда врачей. Проверке пандемией подверглись системы здравоохранения, образования, дистанционной работы.

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Екатеринбург
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