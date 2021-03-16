«Стене конец»: жители домов для сирот в Нижнем Тагиле пожаловались на разрушения

На разваливающийся новый дом для детей-сирот пожаловались жители Рудника в Нижнем Тагиле. В доме по стенам проходят трещины, а также отсутствует горячая вода. Управляющая компания отказывается решать проблему из-за долгов у жильцов.

Когда новоселам выдавали ключи от новых квартир, дом не был сдан в эксплуатацию. О жилищных условиях рассказала TagilCity.ru жительница дома Ангелина. Она проживает в одной из квартир с мужем и ребенком. Эти трещины на стенах сначала были маленькие, но в погодные условия, зимой стали огромными, сквозными. У нас нет горячей воды, только нагреватель и змеевик от электричества,поделилась Ангелина. В управляющую компанию жильцы обращаться не хотят. По мнению Ангелины, компания не справляется со своими минимальными обязанностями. Смысл обращаться туда, если УК не моет и не убирает двор. Мы все сами. Говорят, что все из-за коммунальных задолженностей. Такое ощущение, что выходцы детских домов — изгой общества. Я не оттуда, муж сирота,жалуется девушка. Видео: «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте» Жалобы поступают и от жителей дома № 16 на улице Чернышевского. Дом был введен в эксплуатацию в 2014 году. Квартиры были сданы тоже детям-сиротам. Как рассказала ИА «Все Новости» одна из жительниц Юлия, трещины пошли уже через полгода. Квартира, которую получил муж Юлии как сирота, продолжает саморазрушение даже после ремонта. Юлия боится, что стена рухнет. Люди боятся за свою жизнь, рухнет стена и что делать потом? Бригадир сказал, что данной стене конец, но его никто не слушает в жилом фонде,сообщила девушка. Фото: tagilcity.ru Юлия заявила, что на жалобы жильцов никто не реагирует. УК обвиняет их в неправильной эксплуатации дома. На все наши жалобы идут сплошные отписки. Один раз ко мне приезжали, сказали, что трещины — это отслоения и их нужно замазать. Сказали, что прекратят со мной общение, если я еще раз напишу с этой проблемой. Проверки управляющей компании — это приехать, пофоткать и выкинуть фотографии, потому что продвижения никакого нет,жалуется Юлия Прокофьева. В управляющей компании «Мой дом», которая, согласно данным ГИС ЖКХ, обслуживает дом, TagilCity.ru комментировать ситуацию отказались. По словам заместителя директора фонда жилищного строительства Максима Татаурова, на данный момент устанавливаются причины произошедшего, пишет Накануне.ru. Он отметил, что трещина проходит не по самому дому, а по тамбуру. Возможной причиной он назвал прорыв городской канализации, когда вода вылилась на поверхность земли. Она могла подтопить входные группы. Также Татауров добавил, что там подняло асфальт и поребрик в результате чего появилась трещина. Напомним, ранее на разваливающийся дом пожаловались жители поселка Сухоложского в Нижнем Тагиле. Дом на улице Боровая, 37 был включен в список объектов подлежащих сносу в 2018 году. Однако жильцы опасаются, что еще до переселения дом развалится. Как обстоит ситуация на данный момент, узнало TagilCity.ru. Как игра на выживание: на глазах у жильцов дом разваливается на части в Нижнем Тагиле

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