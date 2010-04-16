На Урале могут создать Комитет по урегулированию долгов с Епархией

Сейчас такую инициативу вынашивают бизнесмены, которым священнослужители задолжали более 20 миллионов рублей – эти долги копились в течение нескольких лет. Накануне коммерсанты повстречались с архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием, который официально признал наличие задолженности: итогом встречи стало обоюдное решение о формировании графика ее погашения. Епархия задолжала, в частности, ювелирам и строителям.