Экс-губернатор Свердловской области Россель и представитель Заксобрания Чернецкий задекларировали свои доходы за 2016 год

Как пишет ZNAK, в 2016 году доходы Росселя составили 12,54 млн руб., а его супруги – 169,5 тыс. руб. В 2015 году, к сравнению, Россель сообщил, что его доход составил 12,77 млн руб., а доход супруги – 187,5 тыс. руб.

Имущества Росселя осталось неизменным. Он владеет двумя участками земли, коттеджем и гаражом. Также на нем зарегистрированы иномарки «Мерседес» и «Тойота Ленд Крузер».

Чернецкий в 2016 году, согласно налоговой декларации, заработал 6,65 млн руб., его супруга – 3 млн. За 2015 год он декларировал доход в 7,24 млн руб., его супруга заработала 3,28 млн руб.