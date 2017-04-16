Экс-губернатор Свердловской области Россель и представитель Заксобрания Чернецкий задекларировали свои доходы за 2016 год
16 апреля 2017, 09:25Политика
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Члены Совета РФ Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, представляющие Свердловскую область, задекларировали свои доходы за минувший год.
Как пишет ZNAK, в 2016 году доходы Росселя составили 12,54 млн руб., а его супруги – 169,5 тыс. руб. В 2015 году, к сравнению, Россель сообщил, что его доход составил 12,77 млн руб., а доход супруги – 187,5 тыс. руб.
Имущества Росселя осталось неизменным. Он владеет двумя участками земли, коттеджем и гаражом. Также на нем зарегистрированы иномарки «Мерседес» и «Тойота Ленд Крузер».
Чернецкий в 2016 году, согласно налоговой декларации, заработал 6,65 млн руб., его супруга – 3 млн. За 2015 год он декларировал доход в 7,24 млн руб., его супруга заработала 3,28 млн руб.
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