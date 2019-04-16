Глава свердловского УФСБ сохранил свою должность ещё на два года
Сегодня, 09:27ПолитикаФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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Генерал-лейтенант Александр Вяткин, руководитель УФСБ по Свердловской области, будет занимать свою должность как минимум ещё два года, несмотря на возраст, предает Ура.ру со ссылкой на источники.
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Контракт с главой службы был продлён, несмотря на предельный возраст для генерал-лейтенантов, составляющий 60 лет.
Об эффективности работы судят по результату. В Свердловской области нет проявлений терроризма, расследуются коррупционные дела — значит, руководитель работает эффективно. Я считаю правильным решение о продлении контракта для генерала Вяткина,говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Свою карьеру Александр Вяткин начинал в должности простого оперативника – в 1982 году. Нынешний глава УФСБ занимает должность с ноября 2012 года, дольше других руководителей силовых ведомств в столице Урала.
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