Глава свердловского УФСБ сохранил свою должность ещё на два года

Контракт с главой службы был продлён, несмотря на предельный возраст для генерал-лейтенантов, составляющий 60 лет.

Об эффективности работы судят по результату. В Свердловской области нет проявлений терроризма, расследуются коррупционные дела — значит, руководитель работает эффективно. Я считаю правильным решение о продлении контракта для генерала Вяткина,говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.