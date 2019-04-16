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Глава свердловского УФСБ сохранил свою должность ещё на два года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава свердловского УФСБ сохранил свою должность ещё на два года

Сегодня, 09:27ПолитикаФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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