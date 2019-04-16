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Путин подписал указ о назначении нового председателя Свердловского облсуда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин подписал указ о назначении нового председателя Свердловского облсуда

Сегодня, 15:30ПолитикаФото: Сайт Свердловского областного суда
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