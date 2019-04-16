Путин подписал указ о назначении нового председателя Свердловского облсуда

Прежний председатель обласного суда Александр Дементьев 1 апреля ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Владимир Дмитриев пришел на службу в Свердловский областной суд в 2004 году. В 2018 году решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ ему был присвоен первый квалификационный класс судьи.