Путин подписал указ о назначении нового председателя Свердловского облсуда
Сегодня, 15:30ПолитикаФото: Сайт Свердловского областного суда
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Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Дмитриева новым председателем Свердловского областного суда. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 16 апреля, на портале правовой информации, сообщает Znak.
Прежний председатель обласного суда Александр Дементьев 1 апреля ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.
Владимир Дмитриев пришел на службу в Свердловский областной суд в 2004 году. В 2018 году решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ ему был присвоен первый квалификационный класс судьи.
О возможном назначении Дмитриева на должность главы Свердловского облсуда стало известно в декабре 2018 года.
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