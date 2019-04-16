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Уральский бард Новиков назвал пожар в Париже наказанием за гей-браки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский бард Новиков назвал пожар в Париже наказанием за гей-браки

Сегодня, 15:41ПолитикаФото: Global Look Press/ Julien Mattia
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