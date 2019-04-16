Уральский бард Новиков назвал пожар в Париже наказанием за гей-браки

Эстрадный артист и худрук Театра эстрады в посте на странице в Facebook предположил, что случившееся с Нотр-дам-де-Пари – это наказание современниками и знак.

Мнение барда свердловчане восприняли неоднозначно, некоторые не согласились с ним, посчитав, что певец злорадствует.

Подписчики барда поддержали слова Новикова в комментариях к посту. Горожане, участвующие в опросе на E1 на заданную тему, высказались практически одинаково – и «за», и «против» заявления – 55% и 45% соответственно.