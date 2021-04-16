Россия высылает посла США в ответ на новые американские санкции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, как Россия ответит на новые американские санкции. Это произошло в ходе пресс-конференции, проходящей в Москве.

По словам министра иностранных дел, послу США Джону Салливану рекомендуется отправиться «домой, на консультации», пишет «Коммерсант». Также Лавров сообщил, что Москва начинает процедуру, которая завершит практику найма на работу в американские диппредставительства жителей России и граждан третьих стран. Будут прекращены «бесконтрольные краткосрочные поезди сотрудников для работы в диппредставительствах США в России». 15 апреля власти США ответили на «вредоносную активность» России, которая, по утверждениям в Вашингтоне, представляет угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В связи с этим президент Джо Байден принял решение объявить в стране режим ЧС из-за действий Москвы, а также ввел в отношении нее новые санкции.

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