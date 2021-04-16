Тагильские ракетчики отразили «нападение» диверсантов под Нижним Тагилом

Тагильские ракетчики отразили «нападение» диверсантов под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:27ПолитикаФото: Rg.ru
На учениях ракетчики отработали вывод комплексов на полевые позиции, марш на сто километров, маскировку и борьбу с неприятелем.

В время совершения марша под Нижним Тагилом колонна ПГРК преодолела условно зараженный участок местности, где условный противник использовал химические фугасы с отравляющими веществами, рассказали в пресс-службе РВСН «Российской Газете».

Колонна военных преодолела маршрут, на протяжении которого по легенде было заложено прядка 20 бомб с дистанционным управлением. Их обезвредила машина дистанционного разминирования (МДР).

Как отметили в РВСН, занятия в рамках масштабной тренировки, которая проходит в эти дни в Свердловской области, проводятся круглосуточно.

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