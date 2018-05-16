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Новости Нижнего Тагила

Новая структура правительства России утверждена президентом 15 мая

16 мая 2018, 17:30Добавить новость
администрация,политика,Путин,Россия,чиновники,Правительство,министерство,Минобрнауки,Министерство просвещения
15 мая Владимир Путин подписал указ о структурных изменения в правительстве РФ.

Указ о структурных изменениях в правительстве Российской Федерации подписан президентом вечером 15 мая. Новая структура правительства, предложенная Дмитрием Медведевым, будет направлена на оптимизацию работы органов исполнительной власти, пишет «Газета.Ru».

Минобрнауки теперь будет разделено на два ведомства. Министерство просвещения возьмет на себя школьное и средне-специальное образование. А деятельность университетов и научных институтов окажется подконтрольна Министерству науки и высшего образования. В подчинение к последнему также попадет ФАНО.

В подчинении правительству оказываются Рособрнадзор и Росмолодежь.

Министерство связи и массовых коммуникаций преобразовывается в Министерство цифрового развития, чтобы соответствовать актуальной цифровой повестке дня. Минпромторг заменит Минэкономразвития в вопросах торговых представительств за пределами страны.


Кандидатуры членов нового правительства премьер-министр обещал представить президенту к 18 мая. Сроки по переназначению сотрудников Администрации президента еще не назначены.

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