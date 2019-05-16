Ройзман назвал Храм-на-Драме расплатой Куйвашева перед олигархами
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался против застройки сквера. По его словам, свердловские власти одобрили строительство, чтобы отплатить за ранее оказанную губернатору Евгению Куйвашеву «личную услугу». Об этом пишет портал E1.
— Послушайте, я веду себя выдержанно, потому что от меня много зависит, я вижу, как разгорается костер и не собираюсь туда плескать керосин. Жители разделились на две части: одни, выпучив глаза, за храм, вторые за сквер. Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Я считаю, что вообще ничего нельзя строить в скверах. Это принципиальная моя позиция и она никогда не менялась,цитирует Евгения Ройзмана портал Е1.
Строительство собора Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского Театра драмы спонсируются из фонда, Спонсором строительства собора Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского Театра драмы выступает фонд, главные учредители которого УГМК Андрея Козицына и РМК Игоря Алтушкина. Власти города и области поддержали идею, однако тысячи горожан сочли, что на месте планируемого строительства должен остаться парк. В активную фазу противостояние перешло 13 мая, и с тех пор уже три дня на месте планируемой стройки проходят несанкционированные протесты. Прошлой ночью по официальным данным, которые передаёт ТАСС, было задержано 33 человека, однако ряд других СМИ сообщает о вдвое большем числе.