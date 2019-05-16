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Ройзман назвал Храм-на-Драме расплатой Куйвашева перед олигархами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Фото: TagilCity.ru

Ройзман назвал Храм-на-Драме расплатой Куйвашева перед олигархами

Сегодня, 13:10Политика
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