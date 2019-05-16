Ройзман назвал Храм-на-Драме расплатой Куйвашева перед олигархами

— Послушайте, я веду себя выдержанно, потому что от меня много зависит, я вижу, как разгорается костер и не собираюсь туда плескать керосин. Жители разделились на две части: одни, выпучив глаза, за храм, вторые за сквер. Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Я считаю, что вообще ничего нельзя строить в скверах. Это принципиальная моя позиция и она никогда не менялась,цитирует Евгения Ройзмана портал Е1.