Сергей Носов забрал на Колыму экс-зама Холманских

Андрей Колядин с 2009 года возглавлял департамент региональной политики Управления президента России по внутренней политике. В 2012 году политолог переехал в Екатеринбург, где занял должность заместителя полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. В 2013 году Колядин ушел из полпредства и стал работать первым вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации. В 2014 году он стал независимым политтехнологом и выступал с экспертными комментариями.