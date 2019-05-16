Сергей Носов забрал на Колыму экс-зама Холманских
Экс-заместитель полпреда президента в УрФО Игоря Холманских, политолог Андрей Колядин стал заместителем губернатора Магаданской области Сергея Носова, сообщает дальневосточный портал «Весьма».
Сегодня, 16 мая, бывший мэр Нижнего Тагила, глава Магаданской области Сергей Носов представил на заседании правительства нового заместителя. Колядин займется организацией работы внутренней политики, информационного сопровождения нацпроектов и продвижения региона.
Андрей Колядин с 2009 года возглавлял департамент региональной политики Управления президента России по внутренней политике. В 2012 году политолог переехал в Екатеринбург, где занял должность заместителя полпреда президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. В 2013 году Колядин ушел из полпредства и стал работать первым вице-президентом Объединенной судостроительной корпорации. В 2014 году он стал независимым политтехнологом и выступал с экспертными комментариями.
По версии СМИ, назначение Колядина обусловлено падением рейтинга Сергея Носова. По итогам закрытого опроса социологов Фонда «Общественное мнение», рейтинг магаданского главы упал на 33%.