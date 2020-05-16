В Нижнем Тагиле полицейские продолжают проверять соблюдение масочного режима

Сегодня около15.30 у магазина «Красное и Белое» по улице Выйской, 29 полицейские проверяли наличие масок у входящих и выходящих из магазина людей.

Людей, у кого маски отсутствовали, сотрудники органов правопорядка останавливали, и интересовались, по какой причине средства индивидуальной защиты не используются.