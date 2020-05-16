В Нижнем Тагиле полицейские продолжают проверять соблюдение масочного режима
Сегодня, 15:52ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
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Полицейские Нижнего Тагила продолжают проверку наличия масок. Об этом TagilCity.ru рассказали жители города.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Сегодня около15.30 у магазина «Красное и Белое» по улице Выйской, 29 полицейские проверяли наличие масок у входящих и выходящих из магазина людей.
Людей, у кого маски отсутствовали, сотрудники органов правопорядка останавливали, и интересовались, по какой причине средства индивидуальной защиты не используются.
Напомним, на территории Свердловской области продолжает действовать масочный режим. С 19 мая в регионе планируется приступить к поэтапному снятию ограничений. Однако в некоторых городах, в том числе и Нижнем Тагиле, режим повышенной готовности будет сохранен.
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