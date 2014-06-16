Тагильские депутаты хотят оставить прямые выборы мэра. Что скажет представитель губернатора?

Напомним, реформа МСУ, поправки к которой были приняты накануне, позволяет создать в крупных городах дополнительные виды муниципальных образований, а самое главное – можно будет решить, выбирать ли главу города прямым голосованием или передать это представительному органу.

Депутаты не так давно обратились даже в резиденцию губернатора с соответствующим заявлением. Издание ura.ru сообщает, что в Нижний Тагил едет первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев. Тагильские депутаты настаивают на сохранении прямых выборов мэра.

Сергей Носов сегодня вышел из отпуска. Письмо от депутатов, отметим, было направлено к губернатору в его отсутствие.

Как я могу не поддерживать депутатов? – высказал свою позицию в беседе с ura.ru градоначальник. – Они держат связь со своими избирателями в территориях и прекрасно знают настроения в них.