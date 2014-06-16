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Тагильские депутаты хотят оставить прямые выборы мэра. Что скажет представитель губернатора?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские депутаты хотят оставить прямые выборы мэра. Что скажет представитель губернатора?

16 июня 2014, 13:50Политика
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