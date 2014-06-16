В Нижнем Тагиле обсудили степень исполнения майских указов Президента

В общем перечне майских Указов президента РФ первый акцент был сделан на долгосрочной экономической политике регионов и, соответственно, муниципалитетов. В частности до 2020 года в Свердловской области должны быть сформированы и модернизированы порядка 700 тысяч рабочих мест. Это достаточно сложная задача для любого муниципального образования, включая и Нижний Тагил. Общее количество создаваемых новых рабочих мест измерению, конечно, подлежит, труднее - определить высокопроизводительны они или нет.

В Нижнем Тагиле, согласно основным положениям региональной программы модернизации и создания новых рабочих мест на период до 2020 г., в 2012 году было создано 365 новых мест трудовой занятости, в 2013-м этот же показатель увеличился до 1138 рабочих мест, а за 4 месяца текущего года - еще на 630 единиц.

Однако президентский Указ №596 предусматривает не только создание новых рабочих мест, но и повышение темпов роста производительности труда, повышение эффективности деятельности уже существующих производств. И эти задачи наиболее успешно реализует менеджмент крупных промпредприятий города - например, Уралвагонзавода и Евраз-НТМК. Именно здесь интенсивно внедряется новое оборудование, появляются высокопроизводительные рабочие места.

Оборотная сторона медали - модернизация и реконструкция производственных мощностей подразумевает высвобождение части персонала и проблемы с дальнейшей его занятостью. По оценкам экспертов, ситуация на рынках сбыта продукции такова, что тот же УВЗ вынужден снижать темпы вагоносборочного производства и заниматься наращиванием объемов спецпродукции, вкладывая огромные средства в реконструкцию этого производства. Ранее анонсировалось, что предприятие готово к созданию новых 15000 рабочих мест. Фактически это в чем-то декларативное заявление, так как новые места будут заполняться и за счет квалифицированного персонала вагоносборочного производства. А главная задача на сегодня - сохранить достигнутые показатели численности работающих и размера среднегодовой зарплаты.

НТМК пока своих планов не оглашает, но, судя по всему, речь идет о частичном сокращении объемов производства. И это самый мягкий вариант развития ситуации, уверена вице-мэр Нижнего Тагила по экономике Евгения Черемных.

Вместе с тем, так называемая горизонтальная диверсификация экономики чаще всего зависит от инвестиционной привлекательности не столько отдельного моногорода, коим Нижний Тагил по сути и является, но и региона в целом, а по этому показателю в общероссийских рейтингах Свердловская область лидерские места, увы, пока не занимает. Поэтому руководство второго по величине муниципалитета региона занимается изучением возможностей развития новых направлений сфер экономической деятельности.

Создание новых производств, не связанных, возможно, напрямую с промышленностью, тоже интересное направление. Для нашего города актуально, например, развитие дорожного и жилищного строительства, предприятий сферы обслуживания и легкой промышленности. и даже сельского хозяйства. Мы уже начали реализовывать часть, правда, этих направлений в рамках программы комплексного развития города. Свою лепту могут внести и начинающие предприниматели. В Нижнем Тагиле действует программа «Начни свое дело», в рамках которой в 2013 году в муниципалитет поступило 20 заявок. Отмечу, больше половины из них приняты и получили поддержку заявил мэр «Путинграда» Сергей Носов.

К слову, администрация подготовила актуализированный перечень инвестпроектов для внесения изменений в комплексный план развития города. Все поправки пройдут процедуру рассмотрения на очередном заседании гордумы в июне.

Основным направлением деятельности города по исполнению другого указа президента РФ – «О мероприятиях по реализации государственной соцполитики» - можно считать меры по росту уровня заработной платы работников бюджетной сферы. По данным, представленным в официальных отчетах мэрии, уровень доходов педагогов в учреждениях общего образования Нижнего Тагила за первый квартал текущего года достиг отметки в 30 949 рублей. Это 111,3% от уровня средней зарплаты по экономике в области (27 913 руб.) при общегодовом региональном плане в 30 608 руб. И тенденция роста сохраняется: на 1 мая текущего года доходы учителей выросли до 31 245 рублей, что незначительно, но превышает аналогичный показатель в области. Еще одно сравнение не в пользу региона - заработная плата работников культуры. В Нижнем Тагиле - 20 926 руб., в области – 18 288 при плане 12 месяцев в сумме 19 864 рубля.

Согласитесь, это неплохие показатели с учетом того, что январь у нас был по разным причинам провальным. Вот по «дошкольным» показателям мы немножко отстаем. По итогам 4-х месяцев 2014 года средняя зарплата в ДОУ составила в городе 26 724 рубля при плане области на текущий год в 26 802 рубля. И факте - в сумме 25 996. Несколько хуже показатели по зарплате работников МУ физкультуры и спорта, а также сотрудников учреждений дополнительного образования. То есть 87 и 89% соответственно к региональным показателям, но год-два назад ситуация была еще хуже. Я уверена. До конца года мы эти показатели подтянем прокомментировала зарплатный вопрос бюджетников госпожа Черемных.

Повлиять на выполнение основных положений указа президента РФ №598 «О совершенствовании госполитики в сфере здравоохранения» Нижний Тагил в состоянии только косвенно. В прошлом году все медучреждения города были переданы на баланс области. Тем не менее тагильчан не могут не беспокоить факты закрытия нескольких медучреждений. Но, пожалуй, не менее важная проблема - укомплектованность специалистами действующих больниц и поликлиник составляет всего лишь 50% от необходимой численности. В целях привлечения и закрепления медспециалистов с высшим образованием в городе была разработана и утверждена муниципальная программа о социальной поддержке до 2020 года. Этим документом предусматривается предоставление грантов в форме субсидий на выплаты стимулирующего характера. 400 тысяч рублей - привлеченным врачам с опытом работы, 200 тыс.руб. - выпускникам медицинских вузов. Кроме того, в отдельных случаях муниципалитет находит возможность предоставления медспециалистам жилья по условиям найма. В принципе это полномочия области.

Текущая ситуация по реализации президентского указа №599 о поддержке в области образования и науки связана в Нижнем Тагиле с созданием дополнительных мест для приема детей как в действующих детсадах, так и при строительстве новых.

Детскую дошкольную проблему мы решим. Вернее, уже решаем. Если и дальше будем строить по 4 садика в год, очередей в детсады не будет вообще. Да и сейчас очередь как таковая в чем-то условна, ведь детей возрастной группы от 0 до года в ДОУ теперь редко кто приводит. проблема даже не финансировании строительства новых детсадов, а еще и в подборе земельных участков под них. По нынешним меркам, даже на месте старого детсада новый не построишь. Но строить детсады все-равно будем, и у областного центра понимание в этом вопросе есть. Однако если деньги запланируют выделять в конце года, мы их раскассировать успевать не будем поделился один из помощников нижнетагильского градоначальника.

Как считают специалисты городского управления образования, наряду с ДОУ есть проблема и с необходимостью строительства новых школ, реконструкции действующих. Денег у города на это нет, а принятая региональная программа начнет действовать в лучшем случае со следующего года.

Пожалуй, одним из самых трудновыполнимых для Нижнего Тагила указов президента РФ следует считать №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем» в совокупности с необходимостью повышения и качества услуг ЖКХ.

Я уже не раз говорил, что майские указы президента - отнюдь не «ямочный ремонт» и не заделывание каких-то брешей в отдельных сферах жизни. Это комплексный подход ко всем нынешним проблемам людей. Всегда и во все времена самым насущным для нас был квартирный вопрос. Мы сейчас вместе с инвесторами занимаемся реализацией проекта строительства микрорайона «Александровский». Кроме того, в планах начать застройку 150 гектаров в районе поселка Зональный. По сути речь идет об укрупнении Дзержинского района города процитировали местные СМИ одно из публичных выступлений Сергея Носова.

Наряду с новым строительством, основные объекты которого будут готовы к сдаче в эксплуатацию в 2015 году, актуальным остается вопрос по переселению людей из аварийного жилья. По прогнозам мэрии, в текущем году из аварийного в новое жилье удастся переселить 384 семьи, плюс еще 20 - во вторичное.

Правда, проблемы возникают и в этом направлении, причем зачастую не связанные с вопросами финансирования. В отдельных случаях сказывается несовершенство действующего законодательства. При переселении из аварийного жилья человек может получить новое, но строго соразмерно ранее занимаемой площади. Соответственно, застройщики вынуждены менять квартирографию, что не всегда возможно. Да и если делать внутреннюю перепланировку, то о принципах комфортности жилья говорить уже не приходится.

Это же не общежитие. Людям хочется жить в более современных условиях. Допустим человеку положено 22 квадратных метра, а однокомнатная квартира - 27. Как быть? Иногда на уступки идут компании-застройщики. Иногда муниципалитет изыскивает часть средств на «лишние» метры. К сожалению, в этом году параметры и возможности нашего горбюджета другие... посетовала Евгения Черемных.

Появились существенные изменения и в сфере ЖКХ. В прошлом году была создана первая муниципальная городская управляющая компания (ГУК). По идее ГУК должна была составить конкуренцию частным УК. Но новому учреждению пришлось заниматься обслуживанием тех домов, от которых фактически отказались частные фирмы. Вдобавок ко всему возникла реальная необходимость заняться обслуживанием и содержанием зданий муниципальных учреждений (детсадов и школ).

Еще одна новая структура - единый муниципальный расчетный центр (ЕМРЦ) - стал заниматься начислением платежей за услуги ЖКХ. Параллельно с этим муниципалитет совместно со Сбербанком готовится к созданию аналогичного по профилю деятельности биллинго-процессингового центра, в состав которого ЕМРЦ войдет на правах соучредителя.

Возвращаясь к постулату главы города о комплексном подходе ко всем проблемам людей, становится понятным, почему президент РФ Владимир Путин акцентирует внимание регионов и муниципальных образований и на указе «О мерах по реализации демографической политики»: непринятие мер, даже частичное, по повышению зарплаты, улучшению условий проживания может привести к тому, что в территориях, где величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней, демографическая ситуация начнет складывается как неблагоприятная.

В Нижнем Тагиле практика выплачивания муниципальных единоразовых пособий семьям за рождение второго и последующего детей - так называемых премий Аиста - появилась задолго до принятых решений о материнском капитале и выплатах пособий по региональной программе. Теперь, наряду с мерами по развитию социальной инфраструктуры, руководство города озабочено и другим вопросом - каким образом мотивировать молодые семьи на рождение первого ребенка?