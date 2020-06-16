Эксперт: «Основной поправкой в Конституцию является возможность переизбраться Путину»

По его словам, остальные поправки используются в качестве отвлекающего маневра. Кроме того, продление возможности переизбрания окажет реальное влияние на политические процессы. В остальном поправки носят «декоративный характер».

Бюллетень и порядок голосования утвердили в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса были внесены дополнения, чтобы обезопасить голосующих. В частности, голосование продлится с 25 июня по 1 июля, то есть, в течение недели, чтобы избежать скопления людей на участках.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, участвовать в голосовании будет безопаснее, чем сходить в магазин, а при его оттягивании придется выделять дополнительные ресурсы.

Макаров считает, что есть смысл отложить голосование ненадолго, но в целом, вспышки заболеваемости в стране с сотнями тысяч жертв нет.

Значительного влияния проводимые выборные мероприятия на эпидемиологическую ситуацию не оказывают. Инцидент с большим скоплением народа в московском метро во время введения электронных паспортов показал, что даже по итогам таких случаев массового скопления людей заметных всплесков заболеваемости не происходит, говорит Макаров.