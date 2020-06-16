Эксперт: «Основной поправкой в Конституцию является возможность переизбраться Путину»
Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров рассказал, что людям предлагают проголосовать за одну поправку, позволяющую Путину переизбраться, сообщает «56 Медиа».
По его словам, остальные поправки используются в качестве отвлекающего маневра. Кроме того, продление возможности переизбрания окажет реальное влияние на политические процессы. В остальном поправки носят «декоративный характер».
Бюллетень и порядок голосования утвердили в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса были внесены дополнения, чтобы обезопасить голосующих. В частности, голосование продлится с 25 июня по 1 июля, то есть, в течение недели, чтобы избежать скопления людей на участках.
По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, участвовать в голосовании будет безопаснее, чем сходить в магазин, а при его оттягивании придется выделять дополнительные ресурсы.
Макаров считает, что есть смысл отложить голосование ненадолго, но в целом, вспышки заболеваемости в стране с сотнями тысяч жертв нет.
Значительного влияния проводимые выборные мероприятия на эпидемиологическую ситуацию не оказывают. Инцидент с большим скоплением народа в московском метро во время введения электронных паспортов показал, что даже по итогам таких случаев массового скопления людей заметных всплесков заболеваемости не происходит, говорит Макаров.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в России 1 июля. На данный момент разрешается подать заявку на голосование на дому или выбрать избирательный участок.