Куйвашев призвал депутатов поддержать голосование по поправкам в Конституцию
Губернатор Свердловской области призвал депутатов личным примером показать, что значит быть ответственным гражданином России, и внести свой вклад в голосование по поправкам в Конституцию, сообщает департамент информполитики.
По словам Евгения Куйвашева, голосование станет важнейшим событием в жизни страны. Глава региона отметил, что, голосуя за принятие поправок, граждане выбирают политическую стабильность в стране, будущее без революций, переворотов и потрясений. Также, по мнению губернатора, поправки могут обеспечить соцгарантии, поддержку незащищенных слоев населения.
Куйвашев напомнил, что в 2018 году за кандидатуру Владимира Путина проголосовали 62% свердловчан.
Поддержать поправки — логичный и последовательный шаг для всех, кто голосовал на выборах за Владимира Владимировича Путина, сказал Куйвашев.
В конце совещания Куйвашев отметил, что важен голос каждого жителя РФ, и призвал депутатов показать пример — что значит быть ответственным гражданином своей страны.