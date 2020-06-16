Куйвашев призвал депутатов поддержать голосование по поправкам в Конституцию

По словам Евгения Куйвашева, голосование станет важнейшим событием в жизни страны. Глава региона отметил, что, голосуя за принятие поправок, граждане выбирают политическую стабильность в стране, будущее без революций, переворотов и потрясений. Также, по мнению губернатора, поправки могут обеспечить соцгарантии, поддержку незащищенных слоев населения.

Куйвашев напомнил, что в 2018 году за кандидатуру Владимира Путина проголосовали 62% свердловчан.

Поддержать поправки — логичный и последовательный шаг для всех, кто голосовал на выборах за Владимира Владимировича Путина, сказал Куйвашев.