В ходе "Петербургского диалога" Меркель и Медведев обсудили возможность отмены виз между РФ и ЕС

Меркель отметила, что "вопрос о визах ограничивает контакты в разных областях". "Мы обязательно займемся этим", - пообещала она.

"Есть темы, по которым мы будем развивать сотрудничество. Сегодня звучала тема виз: об этом говорили коллеги по бизнесу, об этом говорят гражданские сообщества наших стран. Это должно помочь и молодежным обменам, и просто должно помочь в общении", - цитирует Медведева РИА Новости.