В ходе "Петербургского диалога" Меркель и Медведев обсудили возможность отмены виз между РФ и ЕС
16 июля 2010, 07:03ПолитикаОльга
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Выступая на российско-германском форуме "Петербургский диалог", президент России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что при наличии политической воли объединенная Европа сможет принять решение о безвизовом режиме с Россией.
Меркель отметила, что "вопрос о визах ограничивает контакты в разных областях". "Мы обязательно займемся этим", - пообещала она.
"Есть темы, по которым мы будем развивать сотрудничество. Сегодня звучала тема виз: об этом говорили коллеги по бизнесу, об этом говорят гражданские сообщества наших стран. Это должно помочь и молодежным обменам, и просто должно помочь в общении", - цитирует Медведева РИА Новости.
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