Политологи составили рейтинг глав регионов России

Согласно данным экспертов, худший политический менеджмент из 16 врио глав регионов России — у глав Калмыкии Бату Хасикова и Алтая Олега Хорохордина. В списке аутсайдеров также оказались глава Липецкой области Игорь Артамонов, Валерия Лимаренка (Сахалин), глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, также низкую оценку получила команда Александра Беглова (Санкт-Петербург), согласно данным рейтинга «Госсовет 2.0». Евгений Минченко считает, что Хасиков и Хорохордин не сумели пока себя проявить.

Высокие позиции в рейтинге заняли Александр Осипов (врио главы Забайкалья), Радий Хабиров (Башкирия), Денис Паслер (Оренбуржье), Вадим Шумков (Курганская область), Роман Старавойтов (Курская область).

Политологи заявляют, что политический менеджмент является одним из важнейших факторов закрепления в региональной политике. Особенно необходим он губернаторам-варягам. Помимо этого, одним из факторов риска для врио глав регионов называют отсутствие опыта публичной политической деятельности. Наибольшую угрозу для устойчивости врио несут: кадровый голод и короткая кадровая скамейка, локальные протесты, конфликты с местными элитами.

Эксперты также оценили шансы действующих губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году. Сразу 16 глав регионов находятся в красной зоне. По мнению Минченко, некоторые могут лишиться губернаторского кресла уже этой осенью. В зоне риска находятся Александр Дрозденко (Ленинградская область), глава Смоленской области Александр Островский, Сергей Ситников (Костромская область), Михаил Игнатьев (Чувашия), глава Кубани Вениамин Кондратьев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, также главы Камчатки, Иркутской и Хабаровской областей.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев, согласно рейтингу, набрал 10 баллов, попав также в «красную» зону, осенью 2018 года Куйвашев набрал 12 баллов.