Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области

Полковник Алексей Савченко приступил к исполнению обязанностей с 16 июля, сообщает Город55 со ссылкой на пресс-службу региональных органов госбезопасности. Его предшественник генерал-майор Василий Кондратенко, возглавлявший ведомство с 2014 года, переведен на должность начальника УФСБ по Забайкальскому краю.

Алексей Савченко родился в 1975 году в Свердловской области. В 1997 году закончил Уральскую государственную юридическую академию. Более 20 лет работает на различных должностях в органах государственной безопасности. С 2017 года занимал пост первого заместителя начальника УФСБ России по Красноярскому краю. Женат, имеет троих детей. Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову