Врио главы министерства цифрового развития назначил губернатор Свердловской области

Юрий Гущин с июля 2018 года по настоящее время работает директором Департамента информатизации и связи Свердловской области. Он также является ответственным за программу цифрового развития экономики Среднего Урала, как региональной составляющей нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».