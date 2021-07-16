Врио главы министерства цифрового развития назначил губернатор Свердловской области

Временно исполняющим обязанности главы свердловского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Юрий Гущин, ранее назначенный заместителем руководителя ведомства. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора Ура.ру.
Соответствующий указ уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Юрий Гущин с июля 2018 года по настоящее время работает директором Департамента информатизации и связи Свердловской области. Он также является ответственным за программу цифрового развития экономики Среднего Урала, как региональной составляющей нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».
Напомним, на пост министра цифрового развития и связи объявлен открытый отбор кадров в Свердловской области. Документы принимаются до 30 июля 2021 года.