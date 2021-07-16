Врио главы министерства цифрового развития назначил губернатор Свердловской области

Врио главы министерства цифрового развития назначил губернатор Свердловской области
Врио главы министерства цифрового развития назначил губернатор Свердловской области
Сегодня, 11:22ПолитикаФото: Департамент информационной политики Свердловской области
До назначения нового главы минцифры исполняющим обязанности руководителя ведомства глава Свердловской области назначил Юрия Гущина.

Временно исполняющим обязанности главы свердловского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Юрий Гущин, ранее назначенный заместителем руководителя ведомства. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе губернатора Ура.ру.

Соответствующий указ уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Юрий Гущин с июля 2018 года по настоящее время работает директором Департамента информатизации и связи Свердловской области. Он также является ответственным за программу цифрового развития экономики Среднего Урала, как региональной составляющей нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Напомним, на пост министра цифрового развития и связи объявлен открытый отбор кадров в Свердловской области. Документы принимаются до 30 июля 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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