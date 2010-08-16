Лукашенко и Медведев не будут общаться на форуме в Армении

Как сообщает GZT.ru, разыгравшаяся информационная война между Москвой и Минском может повлиять на желание Лукашенко приехать в Армению, потому что год назад во время "молочной войны" с Россией он уже проигнорировал аналогичное мероприятие в Москве. В минувшие выходные НТВ показал очередную часть многосерийного разоблачительного фильма "Крестный батька – 3", содержащего резкую критику Лукашенко.