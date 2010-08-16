Лукашенко и Медведев не будут общаться на форуме в Армении
Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко не будут общаться на предстоящем в двадцатых числах августа саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване.
Как сообщает GZT.ru, разыгравшаяся информационная война между Москвой и Минском может повлиять на желание Лукашенко приехать в Армению, потому что год назад во время "молочной войны" с Россией он уже проигнорировал аналогичное мероприятие в Москве. В минувшие выходные НТВ показал очередную часть многосерийного разоблачительного фильма "Крестный батька – 3", содержащего резкую критику Лукашенко.
Информационная война между странами длится все лето. В начале июля Лукашенко и президент Грузии Михаил Саакашвили встречались в Крыму на праздновании 60-летия Виктора Януковича. 15 июля Первый канал белорусского телевидения показал интервью Саакашвили, который благодарил Минск за взвешенную политику в отношении Абхазии и Южной Осетии.
В ответ в эфире НТВ были показаны документальные фильмы "Крестный Батька" и "Крестный Батька-2", а по Russia Today - "Последний диктатор Европы", отмечает "Московский комсомолец".