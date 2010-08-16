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Лукашенко и Медведев не будут общаться на форуме в Армении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лукашенко и Медведев не будут общаться на форуме в Армении

16 августа 2010, 13:04ПолитикаОльга
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