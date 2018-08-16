Владислав Пинаев готовит документы на конкурс главы Нижнего Тагила

В качестве программы по развитию Нижнего Тагила на ближайшие 5 лет Владислав Юрьевич предложит ранее озвученную стратегию – продолжение начатых проектов и планирование новых. Документы в конкурсную комиссию врио главы города планирует подать на следующей неделе.