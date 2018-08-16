Владислав Пинаев готовит документы на конкурс главы Нижнего Тагила

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Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев планирует в ближайшее время подать необходимые документы в городскую думу для участия в конкурсе на должность мэра города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В качестве программы по развитию Нижнего Тагила на ближайшие 5 лет Владислав Юрьевич предложит ранее озвученную стратегию – продолжение начатых проектов и планирование новых. Документы в конкурсную комиссию врио главы города планирует подать на следующей неделе.
Напомним, 9 августа начала работу конкурсная комиссия, членам которой предстоит 9 сентября выбрать руководителя Нижнего Тагила.
В состав комиссии вошли председатель Общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский, начальник КХП ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, начальник металлургического производства Уралвагонзавода Роман Гореленко и генеральный директор Уралкриомаша Дмитрий Скоропупов.
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