Выставка «Диверсификация» может вернуться в Нижний Тагил в 2019 году

Об этом 16 августа сообщил на пресс-конференции врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, есть информация, что выставку «Диверсификация» вернут в Нижний Тагил в 2019 году.

Сегодня мы говорим о «Диверсификации». Пока есть информация, что на 2019 год ее все-таки вернут в Тагил. Если нет, то мы будем собираться с командой и придумывать что-то совершенно новое. Надо будет реализовать проект, который будет интересен публике,заявил Владислав Пинаев.

Напомним, что с 1999 по 2015 год в Нижнем Тагиле проходила выставка Russia Arms Expo (RAE). Она собирала на Урале политиков, промышленников и военных не только из России, но и из других стран. Однако в 2017 году она была перенесена в военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье.