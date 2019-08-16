Антон Шипулин утаил от серовского избиркома ценные бумаги на 13,6 миллионов рублей
Сегодня, 19:33ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Серовский избирком опубликовал итоги проверки деклараций о доходах кандидатов на выборах в Госдуму, пишет Ура.ру.
Все семь кандидатов предоставили недостоверные данные. Наиболее неточные данные о доходах и имуществе предоставил кандидат от «Единой России» Антон Шипулин. В его декларациях не значилось, что он владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и 10 тысячами облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 миллионов рублей. Также Шипулин не указал, что является владельцем вклада на сумму 2 316,17 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие».
Кандидат от КПРФ Дмитрий Зенов не указал вклады в «Банк ВТБ» на 8 006 рублей и в ПАО «Сбербанк» на 112 874 рублей. Другие кандидаты допустили ошибки на суммы менее пяти тысяч рублей.
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