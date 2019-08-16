Антон Шипулин утаил от серовского избиркома ценные бумаги на 13,6 миллионов рублей

Все семь кандидатов предоставили недостоверные данные. Наиболее неточные данные о доходах и имуществе предоставил кандидат от «Единой России» Антон Шипулин. В его декларациях не значилось, что он владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» на общую сумму 3 642 180 рублей и 10 тысячами облигаций ПАО «Сбербанк» на общую сумму 10 миллионов рублей. Также Шипулин не указал, что является владельцем вклада на сумму 2 316,17 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие».