Пинаев об отстранении Юрченко: «С точки зрения мужика, надо увольняться»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал отстранение своего заместителя по горхозяйству и строительству Владимира Юрченко.
Во время объезда объектов благоустройства Дзержинского района глава города прокомментировал временное отстранение своего заместителя.
Я лично заехал на объект строительства школы № 100 и увидел, что никого из подрядных организаций там нет, но это даже не главное — мне поступила жалоба от простых жителей, что на ряде объектов работы не ведутся. Мы сравнили и выяснили, что это одна подрядная организация. Поэтому возникли вопросы,сообщил Пинаев корреспонденту TagilCity.ru.
В связи с этим было принято решение о проведении служебной проверки. Также глава города подтвердил информацию, что подрядная организация «Караван», принадлежащая Никите Норышеву, связана с сыном Владимира Юрченко. По словам источника TagilCity.ru в отрасли, именно Юрченко-младший виноват в отстранении отца с должности.
Пока идет проверка, ничего конкретного говорить не могу, нам нужны члены команды, которые будут выполнять свою работу. Если кто-то не готов, если жалобы подтвердятся, то, с точки зрения мужика, мне кажется, надо писать заявление и увольняться,резюмировал глава Нижнего Тагила.
Напомним, об отстранении Юрченко стало известно 16 августа. В администрации TagilCity.ru пояснили, что это связано с конфликтом интересов и срывом сроков выполнения работ по муниципальным контрактам. Ранее из-за срыва сроков строительства школы № 100 Владислав Пинаев отчитал Юрченко и отстранил от выполнения прочих обязанностей, сообщив, что заместитель должен «жить» на стройплощадке до 1 августа.