Замглавы Нижнего Тагила отстранён от должности

Мэру поступила жалоба, что не проводится строительство футбольного поля на стадионе в Центре образования № 1, хотя контракт заключен уже в июле. Владислав Пинаев поручил провести служебную проверку. На это время Юрченко будет отстранён от должности.

Кроме того, мэр обратил внимание на возможный конфликт интересов. Официально «Караван», который обязался строить футбольное поле за 25,5 миллионов рублей, принадлежит Никите Норышеву и, по данным TagilCity.ru, связан с сыном Владимира Юрченко.

Согласно контракту, компания должна закончить работу до 31 декабря.