Замглавы Нижнего Тагила отстранён от должности

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отстранил от должности своего заместителя по строительству Владимира Юрченко. Как пояснили TagilCity.ru в администрации, это связано со срывом работ по благоустройству города и возможного конфликта интересов, поскольку одна из подрядных организаций может быть связана с сыном Юрченко.
Мэру поступила жалоба, что не проводится строительство футбольного поля на стадионе в Центре образования № 1, хотя контракт заключен уже в июле. Владислав Пинаев поручил провести служебную проверку. На это время Юрченко будет отстранён от должности.
Кроме того, мэр обратил внимание на возможный конфликт интересов. Официально «Караван», который обязался строить футбольное поле за 25,5 миллионов рублей, принадлежит Никите Норышеву и, по данным TagilCity.ru, связан с сыном Владимира Юрченко.
Согласно контракту, компания должна закончить работу до 31 декабря.
Ранее из-за срыва сроков строительства школы № 100 Владислав Пинаев отчитал Юрченко и отстранил от выполнения прочих обязанностей, отправив его до 1 августа «жить» на стройплощадке школы.
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